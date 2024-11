Hezbollah ataca norte de Israel com foguetes de artilharia

O movimento xiita libanês Hezbollah anunciou hoje que disparou "uma grande quantidade de foguetes" de artilharia contra a cidade de Safed, no norte de Israel.

O movimento apoiado pelo Irão está em guerra aberta desde o final de setembro contra Israel, que matou o líder, Hassan Nasrallah, e que mantém ataques aéreos e uma ofensiva terrestre contra o Líbano.

No domingo, o Hezbollah (Partido de Deus) reclamou um ataque com mísseis contra uma base militar em Haifa, a principal cidade do norte de Israel.

Em comunicado, o grupo pró-iraniano afirmou que os combatentes atingiram "pela primeira vez, a base de Haifa, da Força Aérea israelita com mísseis".

O Hezbollah que dispara diariamente projéteis contra Israel, também reivindicou a responsabilidade, no domingo, por um ataque explosivo com um drone contra uma outra base militar a cerca de vinte quilómetros a sudeste de Haifa.