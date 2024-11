Barcelona em alerta vermelho. Aviões e comboios parados por "perigo extremo de chuvas torrenciais"

No aeroporto de Barcelona há vários voos que registam atrasos de mais de três horas. Há, igualmente, muitos comboios na Catalunha desviados ou cancelados.

As autoridades não encontraram qualquer pessoa falecida no parque de estacionamento, em Bonaire.

Cerca de dez mil soldados vão reforçar as buscar por pessoas desaparecidas na sequência das inundações que atingiram Espanha, nomeadamente em Valência.

O anúncio foi feito pelo Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, depois de mais de 4.500 soldados encontrarem-se já no local do desastre.

Pelo menos 217 pessoas foram encontradas sem vida. Cerca de 4.800 pessoas já foram salvas pelas autoridades e mais de 30 mil foram assistidas.

Esta segunda-feira, milhares de estudantes não vão às aulas em Valência e no sul da Catalunha.

O trânsito está altamente condicionado, devido à destruição de seis estradas, o que está a provocar engarrafamentos que se estendem por mais de 30 quilómetros.

As autoridades estão a restringir a circulação de automóveis, para permitir uma circulação mais facilitada aos serviços de emergência e socorro.

O leste de Espanha foi atingido na terça-feira por um temporal que causou, provavelmente, as maiores inundações da Europa neste século.



Para esta segunda-feira, as autoridades mantêm aviso laranja de mau tempo.

[Atualizado às 10h30 com aviso de alerta vermelho em Barcelona]