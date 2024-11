"Só conseguimos bater-lhe com um pau nas costas": extrema-direita reivindica agressão a Sánchez

Num grupo do Whastapp “Alt Right Espanã”, Adrián Campos, “voluntário" da delegação valenciana do Revuelta, partilhou a mensagem: “Nós, da minha associação, estamos aqui, batemos no carro deles, mas só conseguimos bater-lhe com um pau nas costas”.

“Não sei o que aconteceu depois, mas ele [Sanchez] saiu vivo da nossa zona”, escreveu.

Em declarações ao “ElDiário”, Adrián negou ter participado do ataque a Sánchez, mas afirmou conhecer muitos dos envolvidos.

No entretanto, o sindicato Solidariedad – ligado ao partido de extrema-direita Vox - ofereceu os seus serviços jurídicos aos responsáveis pelo ataque.