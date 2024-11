Rainha Letizia agredida com lama durante visita a locais afetados pelas cheias. Veja o vídeo

Cinco dias depois das cheias em Espanha, que mataram pelo menos 217 pessoas, Felipe VI e a rainha Letizia, acompanhados de Pedro Sánchez, presidente do Governo espanhol, e de Carlos Mazón, presidente da Comunidade Valenciana, visitaram uma das zonas mais afetadas pelas inundações.

As autoridades espanholas tiveram dificuldades em conter a população que atirou lama e outros objetos aos monarcas. A rainha Letizia foi atingida com lama no rosto.