Valência. Número de mortos atualizado para 207

O número de mortos na tragédi de Espanha foi este sábado atualizado para 207. O número foi avançada pelo ministro espanhol do Interior, ernando Grande-Marlaska, em entrevista à Cadena SER.

O ministro espanhol considerou imprudente avançar um número de desaparecidos, neste momento, pelo que a estatística das mortes é provisória e deverá aumentar na sequência da torrente de água e lama que levou tudo à frente, na última semana, com especial violência na Comunidade Valenciana.

Circulação de veículos restringida

As autoridades de Valência restringiram, entretanto, esta madrugada a circulação de veículos nas zonas mais afetadas pelas cheias em Espanha, limitando-a aos serviços essenciais e às empresas responsáveis por garantir o fornecimento de serviços básicos.

A decisão surgiu horas depois do governo regional da Comunidade Valenciana ter avisado que ponderava tomar medidas para restringir os acessos a diversos locais, sobretudo, durante o fim de semana.

A Direção-Geral do Tráfico espanhol alertou esta madrugada que continuavam a registar-se muitos problemas nas estradas das regiões de Valência e Castellón.

De acordo com a Agência Estatal de Meteorologia espanhola, continuará a chover hoje nas ilhas Baleares, na Catalunha e na Comunidade Valenciana, pelo que recomendou não circular de carro por estas zonas.

A solidariedade das populações com os mais atingidos pelo temporal de terça-feira à noite, que provocou mais de 200 mortos, segundo os últimos balanços oficiais, atingiu tal dimensão na sexta-feira, um dia feriado em Espanha, que as autoridades chegaram a fazer apelos ao regresso a casa dos voluntários ou a que, pelo menos, não se deslocassem de carro, por estarem a impedir o acesso dos meios de emergência e assistência da polícia, das Forças Armadas e dos serviços de saúde.

"É imperativa a necessidade de que regressem às suas casas", dizia ao final da manhã o presidente do governo regional da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, numa declaração à comunicação social.

Mazón alertava que colunas de milhares de pessoas estavam a sair às ruas, a pé ou em carros, "com a melhor das vontades", mas estavam "a colapsar" acessos que de os profissionais precisavam para trabalhar e levar ajuda às populações mais afetadas.

A Comunidade Valenciana acabou por, ao final do dia, avançar com a criação de um centro de coordenação na cidade de Valência para gerir as multidões de voluntários.

O executivo pediu aos voluntários para a partir das 07:00 de sábado se dirigirem à Cidade das Artes e das Ciências de Valência, onde funcionará o centro de voluntariado e a partir de onde serão organizados e orientados grupos para as tarefas e locais necessários.

Os voluntários levavam pás e vassouras para ajudar nas limpezas de lodo, assim como água e alimentos para localidades que passaram os últimos dias isoladas ou dificuldades nos acessos, em que não há abastecimento de água e em que os comércios ficaram totalmente destruídos ou foram saqueados.

Além disso, as autoridades regionais criaram a plataforma digital somsolidaritat.gva.es também para canalizar a disponibilidade de voluntariado.

O objetivo é "organizar, transportar e segmentar melhor a ajuda daqueles que prestam o seu esforço solidário", disse Carlos Mazón, numa nova declaração aos jornalistas e em mensagem nas redes sociais.