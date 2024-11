Sánchez anuncia reforço de meios em Valência e atualiza número de mortos: 211

O presidente do Giverno de Espanha, Pedro Sánchez, atualizou este sábado para 211 o número de mortos em resultado da tempestade que afetou o país e em especial a Comunidade Valenciada.

Numa comunicação ao país, a partir da residência oficial da Moncloa, Sánchez anunciou também um reforço de meios para o o local da tragédia com o envio de cinco mil militares nas próximas 24 horas e a duplicação do número de agentes policiais no terreno.

Mais cedo, neste sábado, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, tinha avançdo, numa entrevista à Cadena SER, o número de 207 mortos.

Circulação de veículos restringida

As autoridades de Valência restringiram, entretanto, esta madrugada a circulação de veículos nas zonas mais afetadas pelas cheias em Espanha, limitando-a aos serviços essenciais e às empresas responsáveis por garantir o fornecimento de serviços básicos.

A decisão surgiu horas depois do governo regional da Comunidade Valenciana ter avisado que ponderava tomar medidas para restringir os acessos a diversos locais, sobretudo, durante o fim de semana.

A Direção-Geral do Tráfico espanhol alertou esta madrugada que continuavam a registar-se muitos problemas nas estradas das regiões de Valência e Castellón.

De acordo com a Agência Estatal de Meteorologia espanhola, continuará a chover hoje nas ilhas Baleares, na Catalunha e na Comunidade Valenciana, pelo que recomendou não circular de carro por estas zonas.