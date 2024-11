Lixo e a campanha nos EUA. Do "ataque deplorável" à "oferta de bandeja", estiveram "todos mal"

A poucos dias das eleições nos Estados Unidos, o presidente da Associação Comercial do Porto lamenta que a campanha entre Donald Trump e Kamala Harris se resuma a “muita divisão, muito ódio e poucas ideias”.

No comentário semanal do programa ‘Manhã, Manhã’, da Renascença, Nuno Botelho admite que “a sociedade está dividida como há muito já não se via” e que a possibilidade de Trump ser reeleito para a Casa Branca é “inquietante” para uma Europa que enfrenta dois conflitos às suas portas, na Ucrânia e no Médio Oriente.

“No contexto internacional, com a invasão da Rússia à Ucrânia, com o conflito no Médio Oriente, com os BRICS a quererem instalar uma nova ordem mundial, ter uma pessoa na Casa Branca com as características de Donald Trump é uma situação, a todos os títulos, inquietante”, sublinha.

Lixo na campanha? “Estiveram todos mal!”

Comentando a polémica em torno do humorista Tony Hinchcliffe que, num comício do Partido Republicano no Madison Square Garden de Nova Iorque, referiu-se a Porto Rico como uma “ilha flutuante de lixo”, o empresário e jurista fala em “ataque deplorável” à comunidade porto-riquenha, mas entende que a resposta de Joe Biden – que classificou os apoiantes de Donald Trump como lixo – é “terrível” para Kamala Harris, “foi uma oferta de bandeja ao adversário, numa campanha tão difícil, tão decisiva e tão empatada”.