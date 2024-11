Espanha. Imagens satélite mostram o antes e depois das cheias

Várias imagens de satélite revelaram a extensão da destruição em Valência, na sequência das cheias em Espanha.

Divulgadas pela Maxar Technologies, as imagens do antes e depois das cheias compararam várias zonas de Valência.

Podem ver-se carros espalhados pelas estradas, bem como terrenos agrícolas e edifícios submersos.

Pelo menos 211 pessoas morreram, anunciou o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez. O número oficial de vítimas conhecido até então era de 205 mortos, 203 das quais na região autónoma da Comunidade Valenciana.

Mas, segundo revelou Sánchez, este sábado, as equipas das forças armadas e das forças de segurança do Estado já encontraram 211 cadáveres nos locais em que atuaram no terreno, referindo em concreto e como exemplo milhares de garagens, casas e estradas inundadas.

Os trabalhos de busca de desaparecidos e de recuperação de eventuais cadáveres vai continuar nos próximos dias, acrescentou, numa declaração em que anunciou o envio de mais 5.000 militares e de mais 5.000 elementos das forças de segurança nacionais para o terreno, para dar resposta a uma "situação trágica", com "problemas e carências severas" e em que a resposta das administrações tem sido insuficiente em Valência.

Trata-se de uma das catástrofes naturais mais graves dos últimos 75 anos em Espanha, ultrapassando as inundações de Biescas (Huesca) em 1996, com 87 mortos, e as inundações de Turia em 1957, em que morreram entre 80 e 100 pessoas.

Milhares de pessoas continuam sem fornecimento de eletricidade na província de Valência, depois de mais de 132.000 pessoas terem sido afetadas desde quarta-feira. Mais de duas dezenas de geradores foram ligados em diversas localidades afetadas, como Alborache, Alfafar, Buñol, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Montroi, Real, Siete Aguas, Torrent e Utiel.

Várias regiões de Espanha estiveram sob a influência de uma “depressão isolada em níveis altos”, um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano e como DINA em português. O fenómeno causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos de Espanha, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos.