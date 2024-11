Comunidade Valenciana já pediu ajuda a Sánchez, Mazón fica na liderança da crise

Carlos Mazón, presidente da Comunidade Valenciana, já solicitou o apoio do Governo central para lidar com a crise gerada pela depressão que, esta semana, atingiu a região. E será o próprio a ficar no leme da situação, conta o “El Mundo”.

A tomada de posição de Mazón surge algumas horas depois de Pedro Sánchez ter afirmado que se a Comunidade Valenciana precisasse "de mais meios", que os pedisse.

Mazón anunciou, este sábado ao final do dia, a criação de cinco grupos de trabalho, nos quais serão integrados ministros do Governo central e ainda o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

Estes grupos “vão atuar sob minha supervisão” e serão “chefiados por um conselheiro”, disse.

Os grupos de trabalho estarão focados em cinco áreas: Saúde, Infraestruturas, Habitação e Serviços Sociais, Emprego e Empresas, e Interior.

Mazón elogiou o trabalho dos voluntários, a quem agradeceu a mobilização, mas pediu maior celeridade nos apoios europeus.

“A catástrofe humanitária que estamos a viver mostra que estamos perante uma emergência cujas dimensões não se limitam ao nível local, provincial, regional ou nacional. Caberá a nós, valencianos, resolvê-la com a ajuda indispensável de Espanha e da Europa”, afirmou.

O presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, atualizou este sábado para 211 o número de mortos em resultado da tempestade que afetou o país e em especial a Comunidade Valenciana.