ONU diz que situação no norte da Faixa de Gaza é "apocalíptica"

Responsáveis das principais agências humanitárias da Organização das Nações Unidas (ONU) consideraram esta sexta-feira que a situação no norte da Faixa de Gaza é "apocalíptica" e alertaram que toda a sua população está em "risco iminente de morte".

"Toda a população palestiniana do norte da Faixa de Gaza está em risco iminente de morte por doença, fome e violência", alertaram, exigindo que "o Estado de Israel cesse o seu ataque a Gaza e aos trabalhadores humanitários".

No mês passado, as forças israelitas lançaram uma operação de grande envergadura no norte da Faixa de Gaza, com o objetivo de impedir o movimento islamita Hamas de reformar as suas unidades de combate.