Mais de um milhão de deslocados no Líbano. “Passámos de crise a catástrofe”, diz UNICEF

O agudizar da violência no Líbano, em pleno conflito entre Israel e o Hezbollah, provocou já mais de um milhão e 200 mil deslocados internos no país, entre os quais milhares de crianças. A informação é avançada pela UNICEF, que pede ajuda para reforçar a assistência no terreno.

Em entrevista à Renascença, a diretora da UNICEF Portugal, Beatriz Imperatori, explica que no último mês a situação no Líbano degradou-se, face à intensificação dos ataques israelitas e, em 15 dias, levou a que um milhão de pessoas saísse de casa com a roupa do corpo.

“Passamos de uma crise para uma catástrofe”, começa por descrever. “O que vemos agora é, de facto, de uma violência sem precedentes. As pessoas internamente deslocadas, que são mais de um milhão, não têm, a sua grande maioria, onde ficar e, portanto, vivem na rua sem nada.”