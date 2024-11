Líbano acusa Israel de recusar cessar-fogo após noite de ataques

O primeiro-ministro libanês acusou esta sexta-feira Israel de recusar o cessar-fogo com o Hezbollah, depois de uma noite de ataques aéreos nos subúrbios do sul de Beirute. "O prolongamento, mais uma vez, da agressão do inimigo israelita (...) e o facto de ter voltado a atingir os subúrbios do sul de Beirute com ataques destrutivos são indicadores que confirmam a recusa [de Israel] de todo os esforços para obter um cessar-fogo", afirmou o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati. A força aérea israelita efetuou, pelo menos, 10 ataques nos subúrbios do sul de Beirute, que provocaram fortes explosões e transformaram edifícios em escombros. O exército israelita afirmou ter atingido alvos do movimento xiita nas zonas de Beirute e Nabatiyeh, no sul. Os bombardeamentos atingiram ainda a região de Baalbeck, no leste do país, matando pelo menos 10 pessoas, segundo as autoridades libanesas.

Também as regiões de Alei, a leste de Beirute, e Bint Jbeil, no sul, foram atingidas, segundo a agência de notícias libanesa Ani. A ONU já manifestou preocupação pelo facto de a guerra estar a pôr em perigo as antigas cidades fenícias em Baalbeck e Tiro, duas cidades inscritas na lista do património mundial da UNESCO. Os bombardeamentos ocorreram poucas horas depois do encontro entre o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e dois enviados norte-americanos, que tentaram negociar um cessar-fogo para o conflito. Segundo os meios de comunicação israelitas, que citam fontes governamentais, os enviados traziam um plano de retirada do Hezbollah das zonas fronteiriças do sul do Líbano, bem como a retirada do exercito israelita dessa região, passando o controlo para o exército libanês e forças de manutenção da paz da ONU. Os soldados israelitas não irão sair do sul do Líbano sem um acordo que satisfaça as exigências de segurança de Israel, acrescentaram as fontes governamentais.