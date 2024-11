Governo espanhol avança já com 24,8 milhões de euros para reconstruir estradas

O Governo espanhol avançou com "uma primeira dotação orçamental" de 24,8 milhões de euros para começar a reconstruir as estradas afetadas pelo mau tempo e as inundações na Comunidade Valenciana, sobretudo nas províncias de Valência e Cuenca.

Segundo um comunicado do Ministério dos Transportes e Mobilidade Sustentável, a verba permite arrancar de imediato com os trabalhos de recuperação nas vias A-7, N-330 e N-322, consideradas de importância estratégica para a rede rodoviária do Estado.

Desta dotação orçamental, 12,6 milhões de euros foram disponibilizados com caráter de urgência para a reconstrução do viaduto desmoronado da A-7, no município de Quart de Poblet, e para a construção de um desvio provisório com três faixas de rodagem em cada sentido junto à própria autoestrada para servir o tráfego de longa distância, sendo que os primeiros trabalhos já começaram.