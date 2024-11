EUA culpam Rússia por vídeo falso sobre fraude eleitoral na Geórgia

As agências de informação dos Estados Unidos da América (EUA) emitiram, esta sexta-feira, um comunicado conjunto em que culpam a Rússia pela publicação de um vídeo falso que pretende mostrar um imigrante com origem no Haiti a dizer que tinha votado várias vezes no estado norte-americano da Geórgia.

A Geórgia é um dos sete estados decisivos nas eleições presidenciais de 2024, cujo último dia de votação é na terça-feira, dia 5 de novembro.

"Este julgamento é baseado na informação disponível à comunidade de informações e anteriores atividades de outros atores de influência russos, incluindo vídeos e outras atividades de desinformação", afirmaram, em conjunto, o Gabinete do Diretor de Informações Nacional, do FBI, e da Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestruturas.

O gabinete do secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, declarou na quinta-feira que o vídeo era "desinformação direcionada", e disse que era provavelmente produzido por "fábricas russas de trolls".