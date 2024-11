“Estamos a tratar de nos levantarmos e lutar”. Habitantes de Valência limpam feridas da tempestade

O barulho dos pesados de um regimento de infantaria é suficiente para afastar as centenas de pessoas que circulam pelas ruas de Paiporta. Aos milhares, responderam afirmativamente a um apelo via redes sociais para arregaçar as mangas e ajudar. E entupiram a localidade, trazendo para o efeito pás, vassouras, baldes e esfregonas. Outros arrastam pela lama geradores de emergência, carrinhos de mão com água e comida e outros, em menor número, andaram quase seis quilómetros a pé, desde Valência, só para tirar fotografias e ver de perto a desgraça.