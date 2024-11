Arizona investiga Trump por sugerir que Liz Cheney deve ter "nove armas a disparar contra ela"

A principal procuradora do Arizona, uma democrata, disse esta sexta-feira que está a investigar se o candidato presidencial republicano Donald Trump violou a lei estadual ao sugerir que Liz Cheney, ex-congressista republicana e crítica proeminente do ex-Presidente, deveria enfrentar tiros em combate.

Trump provocou indignação pelo comentário sobre Cheney, dito num evento de campanha no estado decisivo do Arizona na quinta-feira. A campanha republica disse que o ex-Presidente estava a criticar Cheney por ser belicista, mas os críticos condenaram as observações como evidência de que ele vai perseguir os seus inimigos se vencer as eleições presidenciais de 2024 contra a democrata Kamala Harris.

"Ela é uma falcão de guerra radical", disse Trump sobre Cheney, usando um termo político habitualmente aplicado aos que adotam uma retórica mais agressiva e preferem uma abordagem militar em situações de tensão internacional. "Vamos colocá-la com uma espingarda ali, com nove armas a disparar contra ela, ok? Vamos ver como ela se sente sobre isso quando as armas estão apontadas para a cara dela", declarou Donald Trump.