Advogado de Trump é impedido de exercer após assumir interferência eleitoral

Kenneth Chesebro, advogado de Donald Trump, foi impedido esta quinta-feira de exercer a profissão no Estado de Nova Iorque. O advogado do ex-presidente norte-americano declarou-se culpado no caso da alegada interferência eleitoral nas presidenciais de 2020, na Georgia, onde terá tentado anular a derrota de Trump.

A decisão foi tomada por um painel de juízes do Supremo Tribunal de Nova Iorque.



Kenneth Chesebro declarou-se culpado em outubro de 2023, data em que chegou a um acordo com o gabinete do procurador distrital do condado de Fulton, Fani Willis, para se declarar culpado e em troca ver outras acusações contra si retiradas e evitar julgamento.

O advogado do candidato à Casa Branca nas eleições de 5 de novembro é um dos 19 acusados da tentativa de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020 no Estado da Georgia, uma conspiração criminosa em que Trump também é acusado, embora o ex-presidente defenda a sua inocência.