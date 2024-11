500 militares ajudam nas operações de resgate em Valência

Já estão no terreno, desde as 7h00, os cerca de 500 militares do exército espanhol para apoiar as ações de resgate na região de Valência. A garantia foi dada pela ministra de Defesa espanhola.

Margarita Robles promete mais ajuda, confirmando que já há 1.700 militares destacados e que no sábado o número deverá aumentar tendo em conta as necessidades.

Esta manhã o ministro espanhol dos Transportes admitiu que 80 quilómetros de estradas estão destruídos em toda a região valenciana. Óscar Puente garante que as obras já começaram, mas que serão precisos entre 10 a 12 dias para o retomar da normalidade.

Em relação á alta velocidade, há também grandes constrangimentos. O TGV só deverá voltar a circular dentro de 15 dias depois da destruição de três das cinco linhas de Valência.

Até ao momento estão contabilizados 158 mortos, 155 dos quais em Valência, dois em Castilla-La Mancha e um na Andaluzia - um cidadão de nacionalidade britânica.

O primeiro-ministro espanhol está esta manhã na Agência Estatal de Meteorologia em Madrid. Uma deslocação de Pedro Sanchéz que acontece depois das críticas de Alberto Nunez Feijó, líder do PP, à atuação deste organismo.

À hora de almoço, Sanchéz preside a mais uma reunião do gabinete de crise, na Moncloa.

Os reis de Espanha irão visitar as zonas afetadas, este fim de semana, e levarão para o terreno uma equipa de 50 pessoas da Guarda Real que irão reforçar as operações de resgate.

A tragédia em Valência impede que muitos cidadãos prestem, neste 1 de novembro, a homenagem aos familiares e amigos que já partiram. Estão limitadas as visitas a um dos principais cemitérios da cidade, devido a um alerta emitido pela Comunidade Valenciana, realizando-se apenas as cerimónias fúnebres previamente programadas.