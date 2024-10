O dia seguinte em Espanha. Retomadas operações de resgaste em Valência

As promessas de Sánchez de “reconstruir as ruas, a(...)

Depois de anunciar três dias de luto oficial e a declaração da área como “altamente afetada”, o presidente do Governo, Pedro Sánchez, visitará, esta quinta-feira, o centro de coordenação de emergência da capital Valenciana, a menos de 10 quilómetros de Paiporta, a cidade mais afetada pelo dana com 40 mortes. Também o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, vai deslocar-se esta quinta-feira à comunidade Valenciana para visitar o centro de coordenação de emergências e a zona afetada pela tempestade Dama.

Segundo as previsões da meteorologia, fortes chuvas ameaçam esta quinta-feira duas áreas em particular: o nordeste (há avisos laranja no norte de Castellón e no sul de Tarragona) e o sudoeste (há avisos amarelos nas províncias de Cádiz, Huelva e Sevilha, na Andaluzia, e em toda a Extremadura).