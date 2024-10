Israel apela à evacuação de várias aldeias no sul do Líbano

O exército israelita apelou esta quinta-feira à evacuação de várias aldeias, incluindo do grande campo de refugiados palestinianos de Rashidieh, no sul do Líbano, alertando para ataques nestas zonas contra o Hezbollah.

"Para vossa segurança, devem deixar imediatamente as vossas casas e deslocar-se para norte do rio Awali [a mais de 60 quilómetros da fronteira]", disse o porta-voz do exército em árabe, Avichay Adraee, na rede social X.

O campo de Rashidieh, perto de Tiro, alberga vários milhares de pessoas.

Os ataques israelitas no Líbano fizeram mais de 1.700 mortos desde 23 de setembro, segundo uma contagem baseada em dados do Ministério da Saúde libanês.

O conflito foi desencadeado em 7 de outubro de 2023 com um ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita, que matou mais de 1.200 pessoas, sobretudo civis, e outras cerca de 250 foram levadas como reféns.

Israel retaliou com uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que já deixou mais de 42 mil mortos, também maioritariamente civis, de acordo com as autoridades locais controladas pelo grupo palestiniano.

A guerra alastrou-se ao Líbano, onde, após quase um ano de trocas de tiros ao longo da fronteira israelo-libanesa, Israel lançou desde setembro um forte ataque contra o Hezbollah.