Ex-polícias condenados pelo assassinato de Marielle Franco

A justiça brasileira condenou esta quinta-feira os ex-polícias militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz pelo assassinato de Marielle Franco, vereadora no Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Gomes.

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz receberam penas de 78 e 59 anos de prisão, respetivamente.



“A Justiça chegou para os senhores Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da Capital", declarou a juíza Lúcia Glioche durante a leitura da sentença.



Os ex-polícias militares foram ainda condenados a pagar uma indemnização ao filho de Marielle Franco.

A vereadora do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) foi assassinada a tiro no norte do Rio de Janeiro, juntamente com o motorista. em março de 2018.



Marielle Franco, ativista de causas sociais e denunciava a violência da polícia militar contra os habitantes das favelas, e Anderson Gomes foram atacados quando estavam dentro da viatura em que seguiam.



A polícia de Rio Janeiro terá sido alvo de interferência do poder político. O caso passou a ficar sobre jurisdição federal em 2023, o que acelerou a investigação.



Ronnie Lessa confessou durante o julgamento ter sido ele a disparar contra a vereadora e o motorista. Élcio Queiroz estava ao volante do carro que perseguiu Marielle.