Mulher que atacou motorista de Uber com gás-pimenta acusada de crimes de ódio

Uma mulher foi acusada de crimes de incitamento ao ódio depois de ter atacado um motorista de Uber muçulmano com gás pimenta em Nova Iorque, quando este se encontrava a rezar em árabe.

O vídeo de vigilância do episódio mostra Jennifer Guilbeault, de 23 anos, que estava no banco de trás do carro, a atacar repetidamente o motorista, Shohel Mahmud de 45 anos, enquanto este recitava uma oração em árabe quando o carro estava parado num sinal vermelho e se encontrava prestes a terminar a boleia.

No vídeo, Shohel tenta resistir e sair do carro após ser atingido com gás pimenta nos olhos, voltando ao carro segundos depois, após ter percebido que o carro estava destravado, para colocar o veículo e as ocupantes em segurança, enquanto a segunda passageira tenta parar Guilbeault.