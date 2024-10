Mau tempo em Espanha: 13 mortos confirmados em Valência

Pelo menos 13 pessoas morreram em inundações repentinas que afetaram o sudeste da Espanha, informou a emissora estatal TVE, que cita a polícia, momentos depois do Ministro espanhol dos Transportes e Mobilidade, Óscar Puente, ter avançado com o mesmo número de vítimas mortais na rede social X.

Ao início da madrugada, Carlos Mázon, o presidente da Comunidade Valenciana, confirmava a existência de vítimas mortais, sem, contudo, fornecer um número concreto “por respeito às famílias”, que ainda estavam a ser informadas das suas perdas.

As chuvas torrenciais de ontem, provocadas por uma frente fria que atravessou o sul e o leste do país, inundaram várias localidades, levando as autoridades das áreas mais atingidas a aconselhar os cidadãos a ficarem em casa e evitarem todas as viagens não essenciais. De resto, o apelo nesse sentido voltou a ser feito às primeiras horas da manhã de hoje, via SMS, a todos os residentes nas áreas mais atingidas, como os distritos de Plana d'Utiel-Requena, Foia de Bunyol, Ribera e vários municípios de Horta Sud.