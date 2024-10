Harris distancia-se de Biden por apelidar apoiantes de Trump de "lixo"

A candidata presidencial democrata, Kamala Harris, distanciou-se esta quarta-feira da polémica desencadeada pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, que apelidou os apoiantes do candidato republicano, Donald Trump, de "lixo" devido a uma piada racista sobre os porto-riquenhos.

"Discordo totalmente com qualquer crítica às pessoas com base em quem elas votam", disse a vice-presidente Harris aos jornalistas na Base Aérea de Andrew, nos arredores da capital norte-americana.

Ainda que Harris tivesse referido que Biden já havia clarificado os seus comentários, a candidata democrata repudiou qualquer discurso que divida a sociedade e reiterou a mensagem de unidade nacional que proferiu no comício eleitoral que reuniu cerca de 50 mil pessoas em frente à Casa Branca.

"No trabalho que faço tento representar todas as pessoas, quer me apoiem ou não, e como Presidente dos Estados Unidos serei a Presidente de todos os norte-americanos, quer tenham votado em mim ou não", afirmou.

O Presidente Biden teceu um comentário polémico na terça-feira à noite durante uma entrevista à estação televisiva CNN na qual defendeu Porto Rico, após o comediante Tony Hinchcliffe ter apelidado o território de "ilha flutuante de lixo" durante o comício eleitoral de Trump no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

"Bem, deixem-me dizer-vos uma coisa: o único lixo que vejo a flutuar por aí são os seus apoiantes. A demonização [dos porto-riquenhos] é inaceitável e antiamericana. É totalmente contrária a tudo o que fazemos", afirmou o Presidente, que em julho renunciou à candidatura à reeleição, passando o testemunho a Harris.

Os comentários de Biden suscitaram várias reações de Trump e de membros do Partido Republicano.

"[Biden] não sabe mesmo o que disse. É uma coisa terrível, terrível, mas ele realmente não o sabe", respondeu Donald Trump num comício em Allentown, uma cidade de maioria latina na Pensilvânia.

O Presidente retificou os seus comentários nas redes sociais, afirmando que se referia à "retórica odiosa" do comediante Tony Hinchcliffe em Nova Iorque.

"Eu disse que era lixo, a única que palavra que consigo encontrar para o descrever", escreveu o Presidente.

"Os comentários feitos nesse comício não refletem realmente o que somos como país", acrescentou, referindo-se ao comício republicano em Madison Square Garden.

A Casa Branca fez ainda alterações à transcrição da entrevista de modo a assinalar que Biden chamou "lixo" às palavras do comediante e não aos apoiantes de Donald Trump.