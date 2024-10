Entre a polémica política, ​Espanha tenta gerir uma das maiores catástrofes do século

“Espanha dá o melhor de si mesma em crises como esta”. Enquanto as primeiras palavras de Pedro Sánchez, na manhã desta quarta-feira, procuravam unir, em solidariedade com as vítimas, todo o país, instalava-se o mal-estar, com a oposição a acusar o partido do Governo de "baixeza moral” por não interromper os trabalhos no congresso dos deputados quando se deveria debater a reforma da televisão estatal.

Nuñez Feijóo, líder do PP, acusou o executivo de Sanchez de estar mais interessado, “numa das horas mais graves da história recente do país”, em “manter o controlo da RTVE” do que em ajudar as vítimas do temporal da última noite.

O Presidente do Governo espanhol reuniu o gabinete de crise, assim que na manhã desta quarta-feira se começou a perceber o impacto da forte depressão atmosférica que, na última noite, atingiu boa parte do território espanhol, inclusive Madrid e a região de Castilla-La Mancha, mas com especial impacto na Comunidade de Valência, onde se regista o maior número de vítimas mortais.