Cheias em Espanha: histórias de quem sobreviveu

"A corrente arrancou-me a roupa"

Antonio foi surpreendido pela enxurrada de água, quando estava já na rotunda de acesso a Paioporta, um dos municípios da comunidade espanhola de Valência mais afetados pela tempestada Dana. Saíra há pouco do trabalho e não tinha recebido qualquer aviso sobre a gravidade da situação meteorológica, na zona. “A água corria a uma velocidade insana. Levou os automóveis que estavam estacionados na rotunda”, contou à radio de À Punt. “Consegui sair pela janela do carro. A água atirou-me para uma cerca. Foi ali que fiquei.”

Com a força da corrente, o automóvel de Antonio seria, pouco depois, arrastado para a ravina. Enquanto isso, as pessoas iam fazendo de tudo para se salvar. “Havia muita gente em cima dos carros e dos camiões. Uma rapariga subiu para um poste. A corrente arrancou-me a roupa, quando me agarrei à cerca. Não conseguia mexer-me. Comecei a gritar, porque achava que não iria aguentar. Não queria morrer”, relatou, emocionado.

Graças à ajuda de um rapaz, conseguiu subir para um camião, onde ficou durante três horas. “A água começou depois a baixar e conseguimos sair pelo próprio pé”, relatou, dizendo que ficou nu da cintura para baixo. Passou a última noite num pavilhão polidesportivo de Petxina, em Valência, que recebeu as vítimas.