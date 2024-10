"A corrente arrancou-me a roupa." Histórias de quem sobreviveu às cheias em Espanha

Antonio foi surpreendido pela enxurrada de água, quando estava já na rotunda de acesso a Paioporta, um dos municípios da comunidade espanhola de Valência mais afetados pela tempestada Dana. Saíra há pouco do trabalho e não tinha recebido qualquer aviso sobre a gravidade da situação meteorológica, na zona. “A água corria a uma velocidade insana. Levou os automóveis que estavam estacionados na rotunda”, contou à radio de À Punt. “Consegui sair pela janela do carro. A água atirou-me para uma cerca. Foi ali que fiquei.”

Serão três dias de luto nacional. O balanço mais recente aponta para 95 mortos, todos vítimas do mau tempo em Espanha, mas os números ainda podem subir. O Governo de Pedro Sánchez promete recorrer a todos os meios, incluindo dinheiros europeus, para apoiar as populações afetadas.

Com a força da corrente, o automóvel de Antonio seria, pouco depois, arrastado para a ravina. Enquanto isso, as pessoas iam fazendo de tudo para se salvar. “Havia muita gente em cima dos carros e dos camiões. Uma rapariga subiu para um poste. A corrente arrancou-me a roupa, quando me agarrei à cerca. Não conseguia mexer-me. Comecei a gritar, porque achava que não iria aguentar. Não queria morrer”, relatou, emocionado.

Graças à ajuda de um rapaz, conseguiu subir para um camião, onde ficou durante três horas. “A água começou depois a baixar e conseguimos sair pelo próprio pé”, relatou, dizendo que ficou nu da cintura para baixo. Passou a última noite num pavilhão polidesportivo de Petxina, em Valência, que recebeu as vítimas.

A mãe desaparecida: "Disse-me que iria aguentar o mais que pudesse"



A tromba de água apanhou Antonio Tarazona, Lourdes Martín e a filha de ambos, Angeline, de três meses, dentro do carro, em Paiporta, Valência. Enquanto a mãe subiu para o tejadilho do veículo, com a bebé nos braços, Antonio foi levado pela corrente. Às 20h50, Lourdes, de 34 anos, telefonou à amiga Clara Andrès. “Disse-me que iria aguentar o mais que pudesse e pediu-me que cuidasse dos seus outros dois filhos”, relatou Clara ao jornal espanhol El Mundo, acrescentando que as crianças, Sofia, de 10 anos, e Bajix, de 13, acabariam por passar essa noite sozinhas.

Até ao momento, não se conhece o paradeiro da mãe e da bebé, mas há notícias do pai: após ter sido arrastado do automóvel, Antonio conseguiu agarrar-se a um ferro. Foi depois resgatado pela Proteção Civil, tendo passado a noite num pavilhão, em Valência. Está a recuperar bem, mas muito preocupado com o que possa ter acontecido a Lourdes e a Angeline.

Nas últimas horas, Clara Andrès fez seis quilómetros a pé, para ver os filhos mais velhos da amiga. Encontrou-os em casa, sem luz, nem telefone. Pretende agora levá-los para Torrent, onde mora, até que haja mais notícias da família. Diante do caos que os rodeia – há destroços da tempestade um pouco por todo o lado – resta-lhes caminhar. “As estradas estão cheias de carros atravessados.”

Decidiu enfrentar o temporal: “Um erro de principiante”

Ainda não eram nove da noite. As ruas de Sedavi, na comunidade valenciana, começaram a inundar-se, e Francisco Murgui, de 57 anos, saiu de casa para tentar tirar os automóveis da família da garagem, pensando que assim não ficariam debaixo de água. “Foi um erro de principiante”, lamenta a filha María Murgui, em declarações ao jornal El País.