Pelo menos 11 pessoas mortas durante protestos pós-eleitorais em Moçambique

A plataforma eleitoral Decide, organização não-Governamental (ONG) moçambicana, disse esta terça-feira que pelo menos 47 pessoas foram baleadas durante as manifestações de contestação das eleições em Moçambique da última semana.

"Foram também registados cerca de 47 casos de pessoas baleadas pela polícia, sendo, desse número, 46 civis e um polícia nas províncias de Maputo, Manica, Tete, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia e Niassa", lê-se num comunicado de atualização de dados sobre as manifestações, divulgado na página do Facebook da plataforma eleitoral.

Segundo a ONG, entre os dias 21 e 27, período em que se registaram os protestos, pelo menos 11 pessoas morreram, das quais cinco em Nampula, no norte de Moçambique, três em Manica, no centro, e outras três em Maputo, sul do país.

A plataforma eleitoral Decide contabilizou ainda 464 casos de detenções ilegais durante as manifestações, de um total de 1.105 pedidos de intervenção em diferentes casos recebidos através da linha de denúncia disponibilizado pela entidade.