Naim Qassem é o novo líder do Hezbollah

Naim Qassem, 61 anos, é o novo secretário-geral do Hezbollah.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Conselho Shura do Hezbollah, o mais alto órgão do grupo xiita libanês.

Qassem nasceu nos arredores de Beirute e milita no movimento de Hezbollah desde a sua fundação. É visto como o sucessor natural de Hassan Nasrallah, morto numa operação militar de Israel no final de setembro. Até agora ocupava a posição de vice-secretário-geral.

De acordo com o canal de televisão Al-Manar, a decisão foi adotada "em linha com o mecanismo existente" para eleger o líder do movimento.

"O Concelho da Shura do Hezbollah concordou em eleger sua eminência o xeque Naim Qassem como secretário-geral do Hezbollah, carregando a sua bandeira abençoada nesta viagem, apelando a Deus todo-poderoso que o guie na sua nobre missão de liderar o Hezbollah e a sua resistência islâmica", lê-se num comunicado difundido pelo Hezbollah.

O novo líder do movimento é um académico, casado e com seis filhos. Já assumiu funções como porta-voz e coordenador de campanhas políticas no Líbano.