Chuvas torrenciais provocam cheias na Andaluzia, Valência e sul da Catalunha

A depressão DANA provocou chuvas fortes em Espanha, afetando principalmente o sudeste da península. As consequências já se fazem sentir em várias zonas, em particular na Andaluzia, no sul da Catalunha e em Valência.

Inundações na Andaluzia, nomeadamente em Almeria, Granada e Málaga, obrigaram ao encerramento de sete estradas e levaram a Junta de Andaluzia a ativar o Plano de Emergência.

“Estamos a acompanhar de perto a evolução e os incidentes que estão a ser tratados para coordenar a ajuda e as necessidades”, disse o ministro da Presidência, Antonio Sanz, nas suas redes sociais. Nas últimas horas, a Junta passou da ativação da fase de pré-emergência para a fase de emergência face às fortes chuvas que estão a ser registadas, especialmente no leste da Andaluzia.