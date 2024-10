ZERO: Novo recorde de gases de estufa é "preocupante"

São notícias "preocupantes" para os ecossistemas, mas em especial para a Humanidade. O alerta é do ambientalista Francisco Ferreira que reagiu assim aos novos dados da agência das Nações Unidas para o Ambiente: os níveis de gases com efeito de estufa atingiram um novo máximo em 2023, o que compromete o planeta com o aumento das temperaturas durante muitos anos.

O presidente da associação ambientalista ZERO sublinha que as populações mais vulneráveis, e que "não têm capacidade de enfrentar as alterações climáticas, serão as que vão sofrer estas consequências de um clima a mudar". Por isso mesmo, alerta para as consequências deste aumento, "quer para os ecossistemas, mas principalmente para a Humanidade".

O ambientalista diz ainda que quanto mais passos o planeta der no aumento das concentrações de gases com efeito de estufa "mais difícil será o retorno".

Francisco Ferreira explica que tudo o que o homem faça para "retirar por exemplo o dióxido de carbono da atmosfera, através de mais e mais florestas, demora uns quantos anos". Por isso, refere que a continuar a este ritmo, será difícil reverter a situação: "É muito mais fácil por estes gases na atmosfera do que voltar a retirá-los ou permitir ao sistema natural que o faça".

Ouça aqui as declarações do presidente da ZERO