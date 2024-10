Julgamento de Gérard Depardieu adiado para março de 2025

O julgamento deveria ter começado esta segunda-feira, em Paris, mas Depardieu não compareceu em tribunal e o advogado justificou a ausência com problemas de saúde (uma crise de diabetes).

Assim, a justiça francesa ordenou uma avaliação médica independente ao ator francês, de 75 anos, no início de março do próximo ano para decidir se tem condições para comparecer em tribunal, estando o julgamento marcado para os dias 24 e 25 desse mês.

De acordo com a Agência France-Presse, cerca de uma centena de pessoas manifestou-se em frente ao tribunal, em apoio às vítimas, e no interior do tribunal marcaram presença associações feministas e "mulheres que denunciaram as agressões por parte de Gérard Depardieu".

Em abril passado, o ator francês foi intimado a comparecer em tribunal por agressões sexuais alegadamente cometidas em setembro de 2021 contra duas mulheres, durante a rodagem do filme "Les Volets verts", de Jean Becker.

Uma das mulheres, decoradora, apresentou queixa por agressão sexual, assédio sexual e comentários sexistas, garantindo haver testemunhas do ocorrido; a outra vítima, assistente de direção, denunciou também atos considerados de agressão sexual por parte do ator.

Depardieu tem ainda pendente uma queixa de violação e agressão sexual apresentada em 2018 pela atriz Charlotte Arnould e da qual não há ainda decisão judicial, e outra da jornalista espanhola Ruth Baza. Há ainda outros casos anteriores que prescreveram.