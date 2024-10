Israel declara UNRWA organização “terrorista” e proíbe atuação no país

O Parlamento de Israel aprovou, esta segunda-feira, duas propostas de lei que prometem agudizar ainda mais a situação no Médio Oriente.

A primeira proíbe a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA), estrutura essencial no auxílio à população de Gaza, de operar no país, na Cisjordânia e também em Gaza. A segunda declara agência uma organização terrorista.

Segundo o “Guardian”, a proibição deverá ser efetivada dentro de 90 dias. Ou seja, até ao final de janeiro de 2025.

A saída da UNRWA pode provocar o colapso – já por si frágil - do processo de distribuição de assistência em Gaza, numa altura em que a crise humanitária no enclave se está a agravar.

Numa declaração, citada pela “BBC”, Philippe Lazzarini, comissário-geral da agência das Nações Unidas, já veio dizer que esta decisão só iria agravar o sofrimento do povo palestiniano.

“O voto do parlamento israelita [Knesset] contra a UNRWA, esta noite, não tem precedentes e abre um precedente perigoso. É contrário à Carta das Nações Unidas e viola as obrigações do Estado de Israel ao abrigo do direito internacional”, acusou.

A UNRWA presta assistência à população palestiniana há décadas.

Nove funcionários da agência terão colaborado com o Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023, apurou uma investigação interna.

Após as votações no Parlamento israelita, o gabinete de Benjamin Netanyahu emitiu um comunicado a reiterar que os trabalhadores da UNRWA “envolvidos em atividades terroristas contra Israel têm de ser responsabilizados”.