Eleições nos EUA. Sem passar à frente na fila, Biden vota antecipadamente em Kamala

Sem passar à frente na fila, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou esta segunda-feira o seu voto antecipado nas eleições norte-americanas de 5 de novembro.

No condado de New Castle, no seu estado do Delaware, Biden confirmou o seu voto na candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, depois de esperar cerca de 40 minutos na fila antes de entrar no local.

Pelo meio, falou com alguns eleitores e até ajudou a carregar uma idosa em cadeira de rodas que estava à sua frente.