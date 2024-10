Uganda. Acidente com camião cisterna já provocou 24 mortos

Um acidente com um camião cisterna, na terça-feira, numa via rápida perto da capital do Uganda, provocou já 24 mortos, havendo ainda vários feridos hospitalizados, noticiou este domingo a Agência France Press.

"Onze mortos foram registados no local (da tragédia) e outras 13 pessoas morreram no hospital", adiantou esta manhã, em comunicado, o ministro ugandês das Comunicações, Godfrey Kabbyanga, citado pela AFP.

Segundo Kabbyanga, "embora algumas das vítimas tenham sofrido queimaduras que as deixaram irreconhecíveis, a polícia tem estado a trabalhar incansavelmente para identificar os falecidos através de testes de ADN".

Na terça-feira, o camião-cisterna saiu de Kampala em direção a Gulu, no norte do Uganda, para uma viagem de cerca de 650 quilómetros, mas incendiou-se depois de ter capotado na cidade de Kigogwa, cerca de 25 quilómetros a norte da capital ugandesa.

O condutor do camião, segundo o Governo da Uganda, está em fuga e várias pessoas continuam hospitalizadas.

O Uganda, um país pobre da África Oriental, tem sido palco de vários acidentes semelhantes nos últimos anos: um camião-cisterna capota, os habitantes correm para retirar a gasolina e, em seguida, o veículo incendeia-se, queimando as pessoas que trabalham à sua volta.

Em 2019, 19 pessoas morreram no oeste do Uganda quando um camião-cisterna embateu contra outros veículos e explodiu, anos antes, em 2013, outro desastre do género matou 33 pessoas em Kampala e em 2002, 70 pessoas morreram quando um camião-cisterna embateu contra um autocarro de passageiros.