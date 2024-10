Ucrânia derruba 41 de 80 drones russos lançados na noite passada

A Força Aérea Ucraniana derrubou na noite de sábado 41 dos 80 drones que foram lançados contra várias regiões pelo Exército russo, segundo o relatório diário divulgado este domingo pelo ramo aéreo das Forças Armadas da Ucrânia.

No relatório, a entidade indica que perdeu o rasto de outros 32 veículos não tripulados, sendo que um saiu do espaço aéreo ucraniano em direção à Bielorrússia.

Os drones -- alguns do tipo 'Shahed' (fabrico iraniano) e outros desconhecidos -- foram lançados das regiões russas de Oriol, Kursk e Primorsko-Akhtarsk.

Os drones intercetados foram abatidos sobre as regiões ucranianas de Odessa, Mykolaiv, Kherson, Kiev, Sumi, Kirovohrad, Tcherkassi, Zhytomyr, Kmenytsky e Chernihiv, no sul, oeste, norte, nordeste e centro do país.

Em Kiev, os fragmentos de um drone provocaram danos numa residência e em carros, causando um incêndio, enquanto na região de Tcherkassi os restos de um veículo não tripulado caíram no recinto de uma infraestrutura pública na zona de Uman.