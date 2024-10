Manifestantes interrompem Netanyahu em cerimónia evocativa do 7 de outubro

Manifestantes interromperam este domingo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que discursava numa cerimónia em memória das vítimas do ataque do Hamas no sul de Israel no ano passado.

As pessoas gritaram "Tem vergonha!" e fizeram um tumulto, obrigando Netanyahu a interromper o discurso pouco depois de ter começado. O evento comemorativo está a ser transmitido em direto para todo o país.