Geórgia. Candidatos da oposição renunciam em protesto depois das eleições

Os primeiros 20 candidatos da lista do bloco pró-europeu Coligação para a Mudança renunciaram este domingo aos mandatos na Geórgia, em protesto contra os resultados das eleições parlamentares de sábado, ganhas pelo partido pró-russo Sonho Georgiano, no poder.

"As eleições foram falsificadas e os resultados são ilegítimos. Não queremos legitimá-los com os votos que foram roubados ao povo georgiano e renunciamos aos mandatos", afirmou a cabeça de lista do partido, Nana Malashjia.