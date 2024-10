Comediante em comício de Trump diz que Porto Rico "é uma ilha de lixo"

O comediante Tony Hinchcliffe, convidado a falar no comício de Donald Trump em Nova Iorque, este domingo, referiu que Porto Rico é "uma ilha de lixo a flutuar no meio do oceano", no âmbito de um conjunto de piadas raciais onde também falou de judeus, palestinianos e afro-americanos.

Durante a mesma intervenção, o humorista disse que a comunidade latinoamericana "adora fazer bebés".

Pouco depois das declarações viralizarem, vários democratas teceram duras críticas. O candidato a vice-Presidente, Tim Walz, referiu-se ao comediante como "palerma".

Também republicanos de Estados com uma forte presença de comunidades latinoamericanas, reagiram negativamente às piadas de Tony Hinchcliffe. A congressista do sul da Flórida María Elvira Salazar afirmou estar "enojada com o comentário racista". Já o senador da Flórida Rick Scott considerou que as frases do humorista "não tiveram piada e não são verdade".

Na hora seguinte, várias personalidades porto-riquenhas do mundo da música reagiram: Ricky Martin partilhou o vídeo, com a descrição: Isto é o que pensam de nós". Luis Fonsi, cantor da famosa "Despacito", considerou as piadas "uma falta de respeito".

Já Bad Bunny e Jennifer Lopez, dois dos maiores artistas latinoamericanos do mundo, partilharam um vídeo de campanha de Kamala Harris a apelar ao voto porto-riquenho que, coincidentemente, foi lançado este domingo.