Ayatollah Khamenei. Ataque de Israel contra o Irão não deve ser "exagerado nem minimizado"

O líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, afirmou este domingo que os ataques de Israel contra instalações militares no Irão no sábado não devem ser "exagerados nem minimizados".

"Os danos causados pelo regime sionista não devem ser exagerados nem minimizados", afirmou o ayatollah Khamenei na rede social X, denunciando o 'erro de cálculo' de Israel, na sua primeira reação ao ataque israelita.

Pela primeira vez, Israel anunciou publicamente que tinha atacado o Irão, lançando ataques aéreos antes do amanhecer de sábado contra instalações de fabrico de mísseis em três províncias do país, incluindo a capital Teerão.

As forças armadas iranianas afirmaram que apenas os "sistemas de radar" tinham sido danificados e informaram que quatro militares tinham sido mortos.

As autoridades e os meios de comunicação social iranianos minimizaram o impacto do ataque, elogiando as capacidades defensivas do Irão.

Israel estava a responder a um ataque de mísseis iranianos contra o seu território em 1 de outubro.

Segundo Teerão, o ataque iraniano destinava-se a vingar a morte, em 27 de setembro, do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto num ataque israelita perto de Beirute, e a morte, em 31 de julho, em Teerão, do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, morto num ataque atribuído a Israel.

O Irão afirmou o seu direito a defender-se após os ataques de sábado de Israel, seu inimigo declarado.

E Israel ameaçou fazer com que o Irão "pague um preço elevado" se retaliar.