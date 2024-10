Ataques israelitas fazem 22 mortos no norte da Faixa de Gaza

Pelo menos 22 pessoas, na maioria mulheres e crianças, morreram devido a ataques israelitas no norte da Faixa de Gaza no sábado, informaram este domingo as autoridades palestinianas.

O ataque de sábado ocorreu enquanto a ofensiva no norte, isolado e duramente atingido, entrou na terceira semana e os grupos de ajuda humanitária descreveram uma catástrofe humanitária.

O serviço de emergência do ministério da Saúde de Gaza disse que 11 mulheres e duas crianças estavam entre as pessoas mortas nos ataques de sábado em várias casas e edifícios na cidade de Beit Lahiya, no norte do país.

Segundo o serviço de emergência, mais 15 pessoas ficaram feridas e o número de mortos pode aumentar. A lista dos nomes dos mortos, na sua maioria oriundos de três famílias, foi divulgada.

O Exército israelita afirmou ter efectuado um ataque preciso contra militantes numa estrutura em Beit Lahiya e ter tomado medidas para evitar ferir civis. Contestou o que disse serem "números publicados pelos meios de comunicação social", sem elaborar ou fornecer provas para a sua própria descrição.

Desde 5 de outubro, as forças israelitas intensificaram os seus ataques terrestres e bombardeamentos pesados em várias áreas do norte de Gaza.

Israel continua a efetuar ataques diários em Gaza, ao mesmo tempo que trava uma guerra aérea e terrestre com o grupo militante Hezbollah no Líbano. Segundo as autoridades, duas pessoas ficaram feridas depois de um drone explosivo lançado a partir do Líbano ter embatido num edifício numa zona industrial do norte de Israel. Um ataque aéreo israelita a um bairro do sul de Beirute provocou chamas e fumo no ar.