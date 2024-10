Apoiantes de Trump enchem ruas de Nova Iorque contra "Kamala comunista"

As ruas ao redor do icónico Madison Square Garden, na tradicionalmente democrata Nova Iorque, são este domingo pequenas para os milhares de apoiantes do republicano Donald Trump, que viajaram de todo o país para se oporem à "Kamala comunista".

Nem as baixas temperaturas que se registaram hoje em Nova Iorque afastaram os possíveis eleitores do ex-Presidente e candidato republicano à Casa Branca, que desde cedo fizeram fila à volta da histórica arena nova-iorquina para conseguir o melhor lugar para ver Trump.