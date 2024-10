Israel dinamita casas em aldeias no Líbano

O Exército israelita dinamitou casas em duas aldeias no sul do Líbano, na fronteira com Israel, de acordo com relatos da agência de notícias nacional libanesa Ani.

Na aldeia de Adaysseh, "o exército do inimigo israelita explodiu e destruiu casas nos bairros próximos do arame farpado", junto à fronteira, segundo a Ani.