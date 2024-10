Israel ataca “alvos militares” no Irão, várias explosões em Teerão

Numa publicação na rede social "X" (antigo Twitter), as IDF anunciaram estar “a conduzir ataques de precisão contra alvos militares no Irão”.

Israel lançou um ataque contra “alvos militares” no Irão este sábado.

Segundo a agência "Reuters", foram ouvidas várias explosões violentas em Teerão, a capital do país, assim como na cidade vizinha de Karaj.

“O regime do Irão e os seus representantes na região têm atacado implacavelmente Israel desde 7 de outubro - em sete frentes - incluindo ataques diretos a partir de solo iraniano. Como qualquer outro país soberano do mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder”, explicou Daniel Hagari, porta-voz das IDF.

Em declarações à “CNN”, a Casa Branca revelou que foi avisada com antecedência do plano de ataque do Governo israelita.

A ofensiva surpresa de Israel este sábado é um ato retaliatório. No início de outubro, recorde-se, o Irão disparou dezenas mísseis contra Israel - o segundo ataque direto em seis meses. Apesar do “Iron Dome”, alguns mísseis dos quais atingiriam solo israelita.

Então, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o Irão iria "pagar por isso".