Israel alerta que pode atingir “alvos adicionais” no Irão

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, afirma que os objetivos dos ataques contra o Irão, na madrugada deste sábado, foram cumpridos.

“O ataque de retaliação foi concluído e seus objetivos foram alcançados”, declarou Hagari numa comunicação em vídeo.

As Forças de Defesa de Israel garantem ter realizado “ataques precisos” e “direcionados contra alvos militares iranianos” tendo sido atingidas, entre outras, “instalações de fabrico de mísseis” que, segundo Israel, foram usadas para produzir os mísseis que o Irã disparou contra solo israelita, no último ano.

Daniel Hagari alerta o Irão para “não cometer o erro” de aumentar a escalada de tensão, caso contrário, diz que “Israel terá de responder”.

“Saberemos como selecionar alvos adicionais e atacá-los, se necessário. Esta é uma mensagem clara. Quem ameaça Israel pagará um preço alto”, acrescenta Hagari.

As autoridades do Irão dizem que o seu sistema de defesa aérea “conseguiu contrariar com sucesso” os ataques de Israel, mas reconhece que foram causados “danos limitados” em alguns locais, confirmando também que Israel atacou alvos militares em, pelo menos, três províncias.

A agência Reuters avança que Israel notificou os Estados Unidos antes da retaliação deste sábado. A informação foi confirmada à agência de notícias por uma fonte da Casa Branca que acrescento que “os norte-americanos não estiveram envolvidos na operação”.