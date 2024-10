​Irmãos Menendez, que inspiraram série da Netflix, mais próximos de sair em liberdade

Os irmãos Lyle e Erik Menendez, que assassinaram os pais em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1989, poderão em breve sair da prisão.

O caso teve grande impacto mediático nos anos 90 do século passado e mais recentemente serviu de base à segunda temporada da popular série de streaming ‘Monstros’, da Netflix.



Esta quinta-feira, um procurador do estado da Califórnia recomendou ao tribunal que fosse feita uma revisão de pena, depois do aparecimento de novas evidências.

Caso o juíz concorde, os dois irmãos, que foram condenados a prisão perpétua, terão a possibilidade de sair em liberdade condicional.

Confissão gravada

Eric, agora com 53 anos, e Lyle, com 56, mataram os pais com 13 tiros enquanto eles viam televisão, na sua mansão de Beverly Hills, um bairro rico de Los Angeles.

A brutalidade dos crimes fez a polícia seguir, inicialmente, a tese de que se trataria de um ajuste de contas envolvendo algum grupo de criminosos. Eric e Lyle argumentaram que os tinham encontrado já mortos, quando regressaram a casa.

Nos meses seguintes, porém, o seu comportamento começou a levantar suspeitas. Os irmãos participavam em festas e faziam gastos desenfreados. A gravação de uma confissão pela namorada do psicólogo que os acompanhava acabou por ser a prova decisiva que levou à sua detenção.

Vítimas de abusos sexuais

Durante o julgamento, os dois irmãos foram retratados pela acusação como ‘meninos ricos’ que preparam meticulosamente o assassinato dos progenitores, com a finalidade de se apoderaram da sua fortuna, avaliada, à época, em perto de 13 milhões de euros.

Mais recentemente, porém, surgiram evidências de que ambos teriam sido vítimas de abusos sexuais, físicos e psicológicos infligidos pelos progenitores.

Uma carta escrita por Erik a um familiar, em 1988, detalha alegadas sevícias infligidas pelo pai, Jose. Surgiram também acusações de violação de um membro da banda Menudo contra Jose Menendez.

Para os advogados de defesa, os irmãos teriam assim agido em legítima defesa, uma versão a que o procurador veio agora, pelo menos em parte, dar razão.

Procurador acusado de politizar o caso

Numa declaração pública, feita esta quinta-feira, George Gascón disse “Acreditar que os irmãos foram sujeitos, na sua casa, a enormes disfunções e a abusos sexuais”.

Sem desculpar o homicídio, o principal procurador da Califórnia, considera que os irmãos “pagaram a sua dívida para com a sociedade”.

Uma audiência no tribunal deverá ser marcada para os próximos 30-45 dias para decidir sobre a revisão de pena.

Mesmo que esta seja aceite e, posteriormente, seja validado o pedido de liberdade condicional, nada está garantido. O governador do estado da Califórnia pode rejeitar a libertação.

Quase quarenta anos depois, o caso continua a ter grande impacto nos meios americanos e o anúncio feito por Gascón motivou reações contraditórias.

A escassos 12 dias de disputar as eleições para um novo mandato (nos Estados Unidos, os procuradores são eleitos), Gascòn está a ser acusado de querer retirar dividendos políticos do caso.

Em sentido contrário, a socialite Kim Kardashian publicou uma história no Instagram em que agradece ao procurador por estar a “corrigir um erro grosseiro”.