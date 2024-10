"Muito angustiado”. Mia Couto espera que diálogo prevaleça em Moçambique

Mia Couto ainda tem a unha negra. A tinta onde mergulhou o dedo da mão direita para comprovar que votou nas eleições de 9 de outubro saiu da pele, mas não lhe saiu da unha que mais parece ter sido entalada. É com esta certeza do dever democrático cumprido que o autor diz-se “muito angustiado” com o que se passa em Moçambique.

Em entrevista à Renascença, o autor admite que é com “uma grande apreensão” e preocupação que, nesta estadia em Lisboa, acompanha as notícias de Moçambique. O clima de tensão continua. Tem havido confrontos e hoje mesmo foram confirmadas centenas de detenções.

“Foram detidos 371 indivíduos e lavrados 44 processos-crime remetidos ao Ministério Público para posteriores trâmites legais", disse o porta-voz da Polícia Moçambicana, fazendo um balanço da ação policial na sequência das manifestações de quinta-feira convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane que viu dois dos seus apoiantes assassinados.

Mia Couto lembra à Renascença que estas mortes aconteceram perto da sua casa, em Maputo, e é lá que têm começado as manifestações. Preocupado, o escritor conta: “Estou aqui longe do país, estou a falar quilómetros de distância, mas estou lá, está lá a minha família, estão os meus amigos, está o meu país”.