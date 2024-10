Indonésia. Portugueses condenados a 20 e 13 anos de prisão por tráfico de droga

Os portugueses detidos em março na Indonésia por tráfico de droga foram esta sexta-feira condenados a 20 e 13 anos e meio de prisão.

Ao Correio da Manhã, a defesa de Rui Viana (filho do antigo futebolista Rui Óscar, que representou FC Porto, Boavista e Marítimo) mostrou-se satisfeito com a decisão, dadas as circunstâncias.

"Foi um resultado muito positivo face às perspectivas e ao receio que tínhamos de o nosso representado poder ser condenado a uma pena de morte", indicou Miguel Matias, agradecendo a ajuda do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e do embaixador da Indonésia em Portugal, Ibnu Wiwoho Wahyutomo, no processo.

Rui Viana e outro português foram detidos a 17 de março no aeroporto Soekarno-Hatta, em Jacarta, com 2.500 gramas de cocaína em frascos de champô e gel de banho.

Na altura, o chefe de fiscalização e investigação da alfândega do aeroporto indicou à imprensa local que o jovem de 22 anos havia indicado que lhe foram oferecidos 6.000 euros para entregar a mercadoria em Bali.

A defesa de Rui Viana pede agora um acordo de extradição entre Portugal e a Indonésia, para que as penas sejam cumpridas no seu país de origem.