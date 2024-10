​Elon Musk tem mantido conversas secretas com Putin desde 2022

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, tem mantido contacto com o Presidente russo, Vladimir Putin, nos últimos dois anos, de acordo com o “The Wall Street Journal” (WSJ).

No artigo, o WSJ refere que Putin e Musk debateram questões pessoais, negócios e geopolítica, e que numa dessas conversas, Putin terá até pedido a Elon Musk para não ativar o serviço Starlink sobre Taiwnan, como “um favor” ao líder chinês Xi Jinping.

As conversas continuaram este ano, altura em que Musk começou a criticar o apoio militar dos EUA à Ucrânia e se envolveu ativamente na campanha eleitoral de Donald Trump.

O bilionário tem sido um dos principais apoiantes e fonte de financiamento do candidato presidencial republicano nas eleições de 2024 - tendo prometido até sortear um milhão de dólares por dia para captar votos para a campanha de Trump.

De acordo com o artigo, estas ligações levantam preocupações sobre a proteção de informações de segurança nacional dos Estados Unidos.

Recorde-se que Trump disse que, caso vença as eleições, vai criar um cargo para Musk na sua administração.

Mas, atualmente, a influência de Musk não é só política, já que detém a rede social “X” e a empresa tecnológica SpaceX, através da qual tem contratos governamentais.

O bilionário tem laços comerciais com as forças armadas norte americanas e agências, o que lhe concede autorização de segurança de alto nível sobre informações e programas confidenciais. De acordo com o "The New York Times", foram prometidos a Musk três mil milhões de dólares em centenas de contratos com várias agências federais.

O WSJ refere que, a partir de 2022, Musk terá estabelecido um diálogo contínuo com autoridades russas, incluindo Sergei Kiriyenko, vice-chefe de gabinete de Putin, que é acusado pelo Departamento de Justiça americana de espalhar desinformação como tentativa de comprometer o apoio americano à Ucrânia.

Contactado pelo WSJ, Dmitry Peskov afirmou que a única comunicação que a Rússia teve com o bilionário terá sido telefonicamente, na qual Musk e Putin discutiram “espaço, bem como tecnologias atuais e futuras”, recusando que sejam mantidas conversas regulares.

Musk não respondeu aos pedidos de comentário do "The Wall Street Journal".

Musk e a Ucrânia

No início da guerra, em 2022, Musk deu à Ucrânia acesso gratuito ao sistema Starlink. Mas, apesar do apoio inicial, as relações com as autoridades ucranianas foram diminuindo e o bilionário deixou de financiar os terminais e restringiu o uso militar do sistema, chegando até a apresentar uma proposta de paz que visava a neutralidade ucraniana.

Um membro do governo ucraniano criticou o dono da Tesla e da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, por dar ordens para desligar a rede de satélites da Starlink sobre a Crimeia no ano passado, com o objetivo de impedir um ataque ucraniano a navios de guerra russos.

No início de 2024, os serviços secretos militares ucranianos afirmaram que o serviço de satélite de Musk estava a ser utilizado pelo exército russo na frente ucraniana, para ampliar o alcance dos drones.