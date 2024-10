Drone russo atinge edifício residencial em Kiev e danifica vários apartamentos

Um drone atingiu um edifício residencial em Kiev, provocando um incêndio e danificando apartamentos em três andares, anunciou esta sexta-feira o presidente da Câmara da capital ucraniana.

"No distrito de Solomianskyi, os andares superiores de uma torre residencial atingida por um drone inimigo estão em chamas. Os apartamentos dos 17.º, 18.º e 19.º andares foram afetados. Os serviços de emergência estão no local", escreveu Vitali Klitschko no Telegram.

Solomianskyi situa-se a oeste da capital ucraniana. Um jornalista da AFP presente no local viu o que parecia ser um drone a zumbir acima do edifício antes de colidir com o mesmo, causando uma bola de fogo.

Nenhuma informação foi adiantada de imediato sobre possíveis vítimas.

As cidades ucranianas, incluindo Kiev, têm sido regularmente alvo de ataques de drones e mísseis russos desde o início da guerra, há dois anos e meio.

A Ucrânia pediu aos seus aliados que reforçassem as suas defesas aéreas à medida que se aproxima um inverno rigoroso, com a Rússia a intensificar os seus ataques às infraestruturas energéticas.